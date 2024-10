Introduzione

Pioggia autentica protagonista nella mattinata australiana (notte fonda in Italia): causa maltempo le prove libere MotoGP vengono prima posticipate e poi cancellate dopo quasi due ore. Niente rombo di motori o piloti in piega, ma lo show a Phillip Island si sposta tra box e pit lane: dal siparietto Migno-Capirossi alla battuta di Jorge Martin al suo capotecnico Romagnoli, passando per le partite in casa GasGas. Ecco cosa è successo fuori dalla pista di Phillip Island durante la perturbazione che si è abbattuta sul circuito



