Gran finale a Phillip Island, con la MotoGP che alle 5 scenderà in pista per la gara lunga (in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW). Martin, dominatore del sabato con pole e vittoria nella Sprint, scatterà dalla prima fila insieme a Marquez e Vinales. Quinto Bagnaia, che nella baby-race ha chiuso con la quarta posizione e che ha un ritardo di 16 punti dalla testa del mondiale