Introduzione

Nel corso del penultimo giro della Sprint Race di Phillip Island c'è stato uno spaventoso incidente tra Bezzecchi e Vinales. I due piloti erano in lotta per la quinta posizione, con l'italiano che nella staccata della curva 1, molto probabilmente a causa del fortissimo vento in rettilineo, non è riuscito a fermare la sua Ducati e ha centrato in pieno lo spagnolo. Entrambi sono finiti nella ghiaia: contusione e gonfiore al gomito sinistro per Maverick (escluse fratture), che si sottoporrà a una cura antibiotica; mentre Bez, che resta sotto investigazione e verrà ascoltato domenica, è andato a Melbourne per fare una TAC in via precauzionale

VIDEO. L'ANALISI DELL'INCIDENTE ALLO SKY TECH