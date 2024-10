Introduzione

Lode per Martin, che nella Sprint in Australia si trasforma in 'Bastonator' con una corsa completamente in controllo. Anche Marquez è tornato al suo livello: dopo un errore in partenza disegna una splendida rimonta. Ottima prestazione anche di Bastianini, che si conferma al top. Non benissimo Bagnaia, in difficoltà già dalle qualifiche. Domenica la gara lunga alle 5 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS SPRINT - CLASSIFICA