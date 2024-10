Al quinto posto un Bastianini che non ha più trovato in gara quelle sensazioni confortanti avute sabato e nel warm up, quindi ha fatto il massimo. 7. Sesto Morbidelli che continua la sua crescita per il ritorno al top, ma che dopo un inizio un po’ troppo focoso ha dovuto accontentarsi. 7. Peccato per il Bez scivolato e pure per Alex Marquez quindicesimo.