Vigilia del GP Thailandia dedicata alle parole: alle 12 Martin, Bagnaia e Marc Marquez parlano in conferenza piloti LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Nella seconda parte spazio a Binder, Di Giannantonio e Marini. All'alba italiana si scende in pista: alle 5.45 le Libere, alle 10 le pre-qualifiche. Sabato Sprint alle 10, domenica la gara alle 9. Acosta non al meglio, sarà rivisto dopo le FP1. In Moto2 out Vietti

