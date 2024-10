Introduzione

Non c'è ancora l'ufficialità, ma dovrebbe essere Andrea Iannone il sostituto di Fabio Di Giannantonio per le ultime due gare della stagione 2024, che il pilota romano sarà costretto a saltare per sottoporsi a un'operazione chirurgica alla spalla infortunata. 'The Maniac' dovrebbe dunque disputare il GP della Malesia e quello conclusivo di Valencia, tornando in sella a una MotoGP 5 anni dopo la squalifica per doping. Vediamo allora cosa ne pensano i piloti della top class, interrogati sul tema nella conferenza piloti alla vigilia del GP Thailandia



