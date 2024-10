Introduzione

Incidente da non credere nelle prove libere del Gran Premio di Thailandia di Moto2. A 26 minuti dalla fine del turno Tony Arbolino è protagonista di una caduta senza conseguenze, si rialza e cerca di portare la moto ai box. Passano circa due minuti e l'italiano, che procede lentamente a inizio pit lane con accanto un marshall pronto ad aiutarlo, viene centrato in pieno dall'olandese Zonta van den Goorbergh: brutta torsione della caviglia per il pilota Marc Vds, che dopo un primo check al centro medico è stato portato in ambulanza all'ospedale per ulteriori controlli che hanno fortunatamente scongiurato infortuni seri. Di seguito la ricostruzione fotografica di quanto accaduto

