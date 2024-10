Introduzione

Ducati show a Buriram, con Borgo Panigale che mette le proprio 8 moto davanti a tutti per la prima volta. Arriva la lode per Bastianini, meritata fin dallo scatto in partenza. Inizio complicato invece per Martin, che ormai però sa come recuperare, ma soprattutto superare, raggiungendo la seconda posizione davanti al rivale per il titolo Bagnaia. Domenica la gara lunga alle 9 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA