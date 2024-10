Era dal 2009 che non succedeva. Allora fu Hiroshi Aoyama con la KTM, nell’ultima stagione della 250, adesso ci è riuscito Ai Ogura con una Boscoscuro/speed-up a riuscire a portare in Giappone un titolo mondiale. 15 anni ci sono voluti, ma il pilota ventitreenne di Tokyo ce l’ha fatta disputando una stagione eccezionale, riempita di grandissime prestazioni come a Motegi dove è partito con le gomme slick su pista bagnata o come oggi resistendo ad una spinta che gli ha fatto perdere molte posizioni, ma recuperando fino al secondo posto. Bene, anzi, benissimo: in un momento storico che vede le moto giapponesi in crisi di competitività, che sia emerso un pilota campione è una buonissima cosa. Bravo Ai, 110 e lode, laurea in Moto2!