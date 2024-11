Tredicesimo sigillo, sesto consecutivo per il colombiano che corre per il team valenciano Aspar che dedica al popolo di Valencia la sua vittoria. Ha dominato, anche se la testa l’ha presa proprio alla fine della gara, come sempre gestendo, controllando la situazione con la sua lucida freddezza, la superiorità tattica e di guida. Il più grande pilota che sia mai uscito dalla Moto3 è lui, David Alonso. 10 e lode. Con una serie di record pazzesca. L’impressione è sempre più che sia sbocciato un fenomeno, ma di quelli calmi, razionali, che le emozioni le vivono più nella vita che in gara. Alle sue spalle un ottimo Furusato, 10, che batte un buonissimo Rueda (9) capace di regolare il solito gruppo di scatenati piloti della categoria. Gara discreta per Nepa, Bertelle e Lunetta finiti in fila da ottavo a decimo: 7. Gara difficile per il gran caldo. Non bello il debutto del nuovo motore Honda con 3 ritiri. Mah…