Primi punti stagionali assegnati con la Sprint di Lusail: Martin domina e si mette al comando della classifica con 12 punti davanti la KTM di Brad Binder e l'Aprilia di Aleix Espargaró. Quarto Pecco Bagnaia a 6 punti, quinto Marc Marquez e sesto Bastianini. Primi punti per il rookie Pedro Acosta che ha chiuso con un'ottima ottava posizione. Domenica alle 18 la gara lunga, tutta da vivere in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

