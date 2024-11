Come giusto che fosse anche questa volta il fenomeno David Alonso ha vinto, ha stabilito il record di sempre con 14 vittorie in una sola stagione, ha gestito da campione anche questa gara, diventata particolarmente difficile per la scia che teneva compatto il gruppo. Quest’anno però il pilota del Team Aspar è stato superiore, dominante, lo dimostrano le 22 gare consecutive sempre a punti: 110 e lode, con bacio accademico, laurea in Moto3 e un futuro in Moto2 già sicuro sempre col team valenciano. Non poteva finire meglio per lui e per la squadra di quella città così duramente colpita. Bene un 9 a tutti i piloti che comunque ci hanno sempre provato a battere Alonso, nonostante le batoste prese. Stiamo parlando di Holgado, Fernandez, Piqueras, Rueda, Ortola, Veijer. Alla fine male gli italiani che per il secondo anno consecutivo non vincono neppure una gara, ma qualche speranza c’è, qualche pilota che cresce e mostra qualità si è visto. Speriamo. 5, comunque.