Classe 2006, fa il suo debutto nel 2024 in Moto3 con il team Leopard Racing. Chiude la sua prima gara in Qatar in dodicesima posizione, conquistando i primi punti in carriera. Lo spagnolo mostra sempre grande costanza: dopo il ritiro in Portogallo, ottiene il suo primo podio nel successivo Gran Premio delle Americhe con il terzo posto in classifica. Dopo esser andato a punti per quattro gare di fila, ad Assen centra la sua prima pole. Dalla pole, alla vittoria che arriva a soli 17 anni al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini