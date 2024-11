Come cambia il logo rispetto al passato

Via la bandiera a scacchi stilizzata che era presente con la scritta 'MotoGP', questo è il primo aspetto che non passa inosservato del nuovo logo. Ma non solo. La 'M' del nuovo logo è ispirata a due moto in piega che sono una accanto all'altra. Invece le 'O' ricordano le ruote, mentre la 'T' il pilota. Tutto questo punta a sintetizzare l'essenza di questo sport: l'uomo assieme alla macchina e l'uomo assieme all'espressione più alta della tecnologia sulle due ruote.