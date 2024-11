Introduzione

Jorge Martin è campione del mondo: era dal 2001 che non trionfava un pilota di un team non ufficiale e si tratta della prima volta in assoluto nell'era MotoGP. Una curiosità storica, sebbene, è doveroso ricordarlo, lo spagnolo abbia corso con la moto factory, la stessa GP24 del rivale Bagnaia, semplicemente colorata diversamente. In ogni caso, l'ultimo a farcela nella classe regina era stato Valentino Rossi, che 23 anni fa trionfò sulla Nastro Azzurro Honda, team satellite della casa giapponese, nell'allora classe 500. Ecco di seguito tutti i precedenti prima di 'Martinator' con il team Prima Pramac Racing



MARTIN CAMPIONE MOTOGP 2024: LO SPECIALE