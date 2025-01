Introduzione

Primi test del 2025 per la MotoGP, in pista a Sepang da venerdì 31 gennaio a sabato 2 febbraio per i test Shakedown. In pista non ci saranno tutti i piloti: questi test, infatti, sono riservati a collaudatori e rookie; inoltre i team che beneficiano delle concessioni hanno la possibilità di scendere in pista anche con i piloti ufficiali per provare a ridurre il gap dagli avversari. Si parte venerdì alle 3 di notte (orario italiano) con la sessione che terminerà alle 11. La settimana prossima, dal 5 al 7 febbraio, sono in programma i primi test ufficiali nei quali potremo vedere tutti i piloti all'opera sempre sul circuito di Sepang

