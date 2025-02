È il turno di Honda Hrc, penultimo team a presentarsi in vista della stagione MotoGP 2025. In un evento a Giacarta, in Indonesia, la casa giapponese svelerà la nuova livrea della moto di Luca Marini e Joan Mir, che per la prima volta dopo 30 anni non avrà lo sponsor Repsol sulla carena. Di seguito il link per poter seguire la diretta streaming a partire dalle 10 del mattino (orario italiano)

