Introduzione

Archiviati gli shakedown è tempo di test ufficiali per la MotoGP. Da mercoledì 5 a venerdì 7 febbraio tutti i piloti scenderanno in pista a Sepang per provare le moto in vista della prossima stagione ormai alle porte. Le sessioni inizieranno alle 3 del mattino (orario italiano) e termineranno alle 11: sarà possibile rimanere aggiornati su quanto accade in Malesia con i collegamenti su Sky Sport 24 dell'inviato Sandro Donato Grosso a partire dalle 12 e con il liveblog di skysport.it. Inoltre ci sarà un appuntamento fisso, sempre su Sky Sport 24, per tutti e 3 i giorni alle 15.30 con Vera Spadini e Guido Meda in studio

IL CALENDARIO DELLA STAGIONE 2025