Terzo e ultimo giorno di test a Sepang, con i piloti in pista fino alle 11 italiane: tempi più bassi oggi, con Alex Marquez 1° in 1:56.493 davanti a Bagnaia e Quartararo. La prossima settimana la MotoGP si trasferirà in Thailandia, sede della prima gara stagionale, per i test di Buriram del 12-13 febbraio. Qui di seguito i tempi aggiornati e tutte le novità. Alle 15.30, sul canale 200, 'Reparto Corse' con Vera Spadini e Guido Meda in studio e Sandro Donato Grosso in collegamento