Introduzione

La MotoGP si prepara a tornare in pista per gli ultimi due giorni di test prima dell'inizio della stagione 2025: appuntamento il 12 e il 13 febbraio a Buriram, circuito che ospiterà il GP inaugurale del Mondiale dal 28 febbraio al 2 marzo. Su skysport.it ci sarà come sempre il liveblog ad accompagnarvi fin dalle prime ore del mattino con i tempi costantemente aggiornati e tutte le novità. Poi dalle 12 collegamenti col nostro inviato in Thailandia Sandro Donato Grosso e alle 15.30 'Reparto Corse' per approfondire i temi di giornata (in studio Vera Spadini e Guido Meda)

LE LIVREE 2025: CLICCA QUI PER VOTARE LA TUA PREFERITA