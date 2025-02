Seconda e ultima giornata di test a Buriram, con i piloti in pista fino alle 12 italiane per limare gli ultimissimi dettagli in vista dell'esordio stagionale. Marc Marquez davanti a tutti in 1:28.855, a poco più di un decimo dal record della pista. Il GP inaugurale è in programma, sempre in Thailandia, dal 28 febbraio al 2 marzo (su Sky e in streaming su NOW). Qui nel liveblog i tempi aggiornati minuto per minuto e tutte le novità. Alle 15.30, sul canale 200, 'Reparto Corse' con Vera Spadini e Guido Meda in studio