"La pressione che abbiamo impostato era corretta - ha commentato Gigi Dall'Igna su Sky Sport -, di fatto più o meno la stessa della Sprint. In questa gara la pressione è cresciuta un po' meno rispetto a quanto ci aspettavamo e rispetto a quello che era il margine che normalmente ci teniamo per fare la gara. Abbiamo un sistema che cerca di suggerire ai piloti, anche se i campioni sono bravi a fare i conti, i comportamenti da tenere in gara e tutte le possibilità che possono accadere in un GP".