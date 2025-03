Nella stagione 2024 il duello annunciato con David Alonso (poi campione) è stato interrotto per motivi di salute prima e per problemi con il team poi. Senza più Alonso, e con un nuovo staff tecnico, Rueda è pronto per riprendersi ciò che gli spetta. Girando velocissimo, senza dare il tempo agli avversarsi di prenderlo. Almeno fino al traguardo