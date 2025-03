Ancora una volta seconda forza in campo con uno Zarco combattivo e motivato come sempre che si è giocato le migliori posizioni per tutto il GP. Bravissimo il pilota del team LCR che stacca sempre di molto i suoi compagni come Mir e Marini (comunque 10° e 11°: voto 7 per entrambi) e finisce 6°, ma comunque migliore dei non Ducati: voto 9. Bene anche Honda che mostra ancora progressi e umilia Yamaha e batte Aprilia e KTM. 7.