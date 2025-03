In Texas, in un circuito dal fascino tutto particolare, lo spagnolo, dominatore fin qui della stagione, ha vinto addirittura per 7 volte in carriera, l'ultima nel 2021. Il tracciato si sposa bene con le sue caratteristiche, ma non mancano gli ostacoli: per primo quel Pecco Bagnaia che qui ha già ottenuto due pole position e che, soprattutto, avrà una grande voglia di riscatto dopo l'avvio di stagione