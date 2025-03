Il ritorno del figliol prodigo Franco Morbidelli

Troppi imprevisti negli ultimi anni per un pilota che, con un pizzico di fortuna in più, avrebbe potuto anche diventare campione del mondo nel 2020. Oggi Morbidelli sembra aver ritrovato il suo equilibrio in pista, grazie anche al team VR46: un ambiente in cui può lavorare con serenità e che gli ha fornito una moto con cui potersi togliere tante soddisfazioni