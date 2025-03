Così ha vinto la sua trentesima gara in MotoGP, quarantesima in assoluto, Pecco Bagnaia che ha così chiuso col sorriso un inizio di campionato sotto le sue aspettative, con qualche difficoltà di comunione con la sua Ducati ’25. Forse non avrebbe battuto Marquez se non fosse caduto, ma le gare sono così e conta chi le finisce: 10 per la sua capacità di lavoro, di analisi, di tener duro, di crederci. Pecco è meglio di quello che si è visto in questo inizio e questa giornata perfetta e fortunata lo caricherà ancora di più. E comunque aver finalmente messo dietro questo Alex era il primo passo per ritornare il Super Pecco che è. Ora i primi 3 sono racchiusi in soli 12 punti.