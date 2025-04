“Quando si provano piccoli dettagli nei fine settimana di gara, con i piloti impegnati sul Gran Premio, non è facile”, ha spiegato Aki Ajo, team manager del box Red Bull KTM Factory Racing, al sito della MotoGP. "Ecco perché la giornata di oggi è stata molto importante. È come sgomberare il tavolo, rendere le cose più semplici, testando magari cose che avevamo già provato in passato. Ci sono inoltre alcune novità per il futuro. Non si tratta di soluzioni immediate, ma di qualcosa in grado di darci informazioni che ci permetteranno di andare nella giusta direzione"