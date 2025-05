A Le Mans è il giorno della conferenza piloti, da seguire in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW a partire dalle 16. Parlano il leader del Mondiale Alex Marquez, Fabio Quartararo e Maverick Vinales. Torna a correre Oliveira, che ha ottenuto il 'fit' al pari di Franco Morbidelli e Pedro Acosta. Ancora assente l'infortunato Jorge Martin. Forfait di Chantra, operato negli scorsi giorni per sindrome compartimentale. Domani Libere dalle 10.45, poi alle 15 ci sono le Pre-qualifiche

LA GUIDA TV DEL WEEKEND