Introduzione

Voti altissimi per i tre protagonisti della Sprint di Silverstone: il vincitore Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio (terzo al traguardo e tornato ai suoi livelli) e Marco Bezzecchi (4°), autore di una super rimonta in Gran Bretagna e Mvp di giornata. Domenica la gara lunga alle 14 su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito le pagelle a cura di Paolo Beltramo

