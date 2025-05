In corso la gara della MotoGP LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Quartararo è scattato dalla pole davanti al vincitore della Sprint Alex Marquez e a Pecco Bagnaia. Marc Marquez è partito dalla 2^ fila. Situazione meteo: niente pioggia, ma soffia un forte vento. Dopo la top-class, alle 15.30, c'è la gara della Moto3. In Moto2 primo trionfo di Senna Agius

BAGNAIA SOGNO PROIBITO DI YAMAHA: I DETTAGLI