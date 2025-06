Da Bagnaia sogno proibito di Yamaha (“Sarebbe interessante averlo nel box ma ha un contratto con Ducati”) alla gratitudine per la casa di Iwata, con cui ha firmato un rinnovo biennale ad aprile '24 nonostante le grandi difficoltà tecniche in quel momento. E poi ancora l’importanza di Max Bartolini per la sua scelta di rimanere in sella alla M1, la passione per le supercar e l’amicizia con Tony Arbolino. In esclusiva per Sky Sport, Fabio Quartararo apre le porte del suo ufficio nel paddock MotoGP