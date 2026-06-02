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Finalmente le Finals NBA: cosa farà la differenza tra Knicks e Spurs

Matteo Soragna

©Getty

Due squadre con tanto talento ma non particolarmente profonde, che arrivano all'appuntamento finale dopo due percorsi diversi. A fare la differenza saranno capacità di leggere i momenti e gestione della pressione

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