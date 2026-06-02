il protagonista
Dove osano gli Aquilani: come l'allenatore del Catanzaro ha costruito la sua favola
Il tecnico romano ha sfiorato la promozione con il Catanzaro valorizzando ragazzi che hanno proposto un calcio divertente e propositivo e costruendo una di quelle favole che forse troppo spesso pensiamo essere legate solo al calcio di una volta
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