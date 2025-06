Introduzione

Marc Marquez è salito sul gradino più alto del podio nella Sprint Race del Mugello e ha ottenuto il voto più alto della griglia. Bene anche suo fratello Alex e Bagnaia nella gara di casa. Applausi per Vinales, Di Giannantonio, Morbidelli e Bezzecchi. Domenica la gara lunga alle 14 su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito le pagelle a cura di Paolo Beltramo