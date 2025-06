Ultimo atto al Mugello: in corso la gara lunga della MotoGP LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Il poleman Marc Marquez è in testa davanti a Pecco Bagnaia e Alex Marquez. 4° Morbidelli, poi Vinales e Acosta. Livrea speciale stile Rinascimento per Ducati factory, mentre VR46 omaggia Cesare Cremonini coi colori di 'Alaska Baby'. Tricolore per Aprilia e Yamaha Pramac

LIVREE: DUCATI - VR46 - APRILIA