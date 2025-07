Introduzione

Nella Sprint Race di Brno i piloti hanno dovuto fare i conti con la pressione dello pneumatico anteriore (e, nel caso dell'italiano, con un warning errato comparso sulla moto). Nel corso del 5° giro prima Pecco Bagnaia e poi Marc Marquez hanno rallentato per mettersi in scia agli avversari e provare a far salire la temperatura dell'anteriore: Pecco, che era 2°, si è fatto passare da Acosta, Bastianini e Quartararo; Marc, invece, si è messo alle spalle di Acosta in seconda posizione. Al termine della baby-race il leader del mondiale è finito sotto investigazione (così come Rins e Ogura) ma la direzione gara non ha poi inflitto penalità. Bagnaia, invece, ha spiegato su Sky che ha rallentato per un errore elettronico sulla sua moto: "Abbiamo analizzato i dati in telemetria, si vede che dal 2° giro ero a posto con la pressione. La moto, però, diceva un'altra cosa. Non avrei dovuto cedere posizioni"

