Gran finale a Brno, con i piloti ora in pista per la gara lunga (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). In testa c'è Marc Marquez, davanti a Bezzecchi e Acosta. 4° Bagnaia, poi Raul Fernandez e Quartararo. 7° Martin. Out Bastianini, Alex Marquez e Mir. In Moto3 dominio di Rueda, in Moto2 trionfa Roberts