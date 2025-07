Introduzione

Ancora una vittoria (l'11^ quest'anno nella Sprint) e un altro '10' per il leader del Mondiale, ma voti altissimi anche per l'ottimo rientro di Jorge Martin e per le due KTM di Pedro Acosta ed Enea Bastianini, entrambi sul podio. Pecco Bagnaia, sfortunatissimo, non giudicabile. Domenica la gara lunga alle 14 su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito le pagelle a cura di Paolo Beltramo

HIGHLIGHTS SPRINT