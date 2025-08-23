MotoGP in Ungheria: le pagelle della Sprint Race del Balaton Parkdi p. beltramo
Introduzione
Un'altra vittoria da dominatore per il catalano, sempre più leader del Mondiale. Sul podio le due VR46 di Giannantonio e Morbidelli, strepitosi in Ungheria. Male Bagnaia. Domenica la gara lunga alle 14 su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito le pagelle a cura di Paolo Beltramo
SPRINT BALATON: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA
Quello che devi sapere
TOTO-MARQUEZ
- Marc fa 13 e vince anche la sprint ungherese. 13 su 14, tanto per chiarire e dopo la pole. Il suo è un dominio inarrestabile, sicuro, deciso, totale. È partito benissimo e si è evitato di finire coinvolto nella follia in partenza di Quartararo (3, uno come lui non può fare un errore del genere) che è arrivato lungo alla prima curva coinvolgendo il povero Bastianini e creando un bel po’ di confusione.
MARC: 10 E LODE
- Fa parte delle qualità di un campione, insomma: se sei il più forte stai lontano anche da possibili problemi. Comandi, detti il ritmo, gestisci te stesso e che provino gli altri a venirti a prendere, se ci riescono. Quest’anno nelle sprint sembra riuscirci nessuno: 10 e lode, grande dominio.
DUCATI: 10
- Stesso voto alla Ducati che si prende tutte le 3 posizioni del podio ungherese. Per Marquez un altro netto passo in avanti nel mondiale con Alex staccato di 152 e Bagnaia di 209 punti, un’enormità.
BAGNAIA: 4
- Proprio Pecco tredicesimo a quasi 15 secondi dal suo compagno di squadra, conferma la sua estrema difficoltà. Non è questo un risultato che un pilota come lui deve ottenere, c’è qualcosa di grave che non si risolve, né diminuisce e che non funziona tra lui e la sua GP 25. Che dire, 4.
FLUO INTENSO
- Due moto del Team VR 46 sul podio, una bellissima prestazione della squadra comandata da Uccio che ha messo insieme una gara fantastica sia con Di Giannantonio, secondo di forza e consistenza, sia con Franco Morbidelli terzo pure lui con sicurezza. Bellissima prestazione di squadra insomma, su questo tracciato unico, strano, frutto di una reazione fantastica al brutto weekend austriaco.
MORBIDO (CHE RINNOVA) E DIGGIA: 9
- 9 a entrambi, e pure alla squadra che oggi ha vinto il duello con l’altro team Ducati, l’azzurro di Gresini. Bella anche questa di competizione. Ps. Contratto rinnovato per “Franky Morbido”: bene, felice per lui e il mondiale.
ALDEGUER: 7
- Discreta giornata comunque per il team Gresini che ha piazzato il super esordiente Aldeguer in quinta posizione su una pista dove sorpassare è difficilissimo. 7.
ALEX MARQUEZ: 5
- Meno bene il catalano che ha finito ottavo confermando un suo peggioramento in questa fase del campionato rispetto alla prima metà, ma son cose che possono succedere. 5, perché da lui oramai ci si attende di più.
HONDA: 8
- Bene, complimenti alla casa giapponese che qui ha finalmente ottenuto dei risultati dal suo lavoro con le 2 moto ufficiali: Luca Marini quarto e Joan Mir sesto, prime moto non Ducati in classifica dopo una gara solida, concreta, sicura, costante. Bene, ci mancava quell’ala dorata tra i migliori. 8 complessivo.
LCR: 5
- Meno bene invece il Team LCR con Zarco qualificato dietro e steso da Bastianini rientrato dopo il tamponamento di Quartararo. 5.
BEZZECCHI: 7
- Dopo la spettacolare seconda posizione in qualifica del Bez da Aprilia ci si aspettava qualcosa di più di un settimo posto, ma la confusione iniziale ha scombussolato i piani e qui superare e recuperare è praticamente impossibile visto che la traiettoria qui è una sola e stretta, quindi ok così e pronti per fare meglio nella gara lunga, 7.
MARTIN: 7
- Piuttosto bene anche Jorge Martin, nono, che sta riprendendo il suo livello dopo la lunga assenza. Giusto non esagerare, non correre troppi rischi, il momento di dare il massimo arriverà. 7.
FERNANDEZ: 5; OGURA: 4
- Non benissimo i piloti Trackhouse, Fernandez undicesimo (5) e Ogura 15° (4), deve ritrovare l’Ogura di inizio stagione.
POL ESPARGARO: 7
- Sembrava potesse essere una sprint positiva per la casa austriaca, invece è stata una specie di disastro con il collaudatore Pol Espargaro miglior pilota KTM (7). Considerando che va molto meglio di tanti sempre presenti, chissà perché lo lasciano a casa.
ACOSTA: 4
- Lo spagnolo cade troppo e lo fa anche in qualifica e in gara: a mio parere si deve dare una calmata, prenda le cose con più calma, esagera troppo spesso: 4. Anche Binder male.
BASTIANINI: 4
- Per Enea gara rovinata alla prima curva; poi stende Zarco un po' come aveva fatto poco prima Quartararo con lui. Troppa fretta di recuperare, magari dovuta anche alla rabbia, anche se poi ha spiegato di come gli si fosse innescato l'abbassatore all'improvviso, conseguenza del primo contatto con Quartararo. Comunque 4.
MILLER E OLIVEIRA: 5; RINS: NG
- Brutto errore di Quartararo a parte, gara mediocre per la casa giapponese con Miller 12° 5, Oliveira 14° 5, Rins, coinvolto dall’incidente tra Bastianini e Zarco ha chiuso ultimo, non per colpa sua, anche se la sua condizione fisica lo limita moltissimo: NG.
