Introduzione

Stavolta Marc non ha dominato, ma ha vinto la sua 14^ Sprint stagionale, anche grazie al 'regalo'del fratello Alex, caduto nel finale quando era saldamente al comando. Grande prova di Quartararo e Di Giannantonio, entrambi sul podio. Continua la crisi profonda di Bagnaia. Domenica la gara lunga alle 14 su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito le pagelle a cura di Paolo Beltramo

LA CLASSIFICA