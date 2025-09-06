MotoGP in Catalogna: le pagelle della Sprint Race di Barcellonadi p. beltramo
Introduzione
Stavolta Marc non ha dominato, ma ha vinto la sua 14^ Sprint stagionale, anche grazie al 'regalo'del fratello Alex, caduto nel finale quando era saldamente al comando. Grande prova di Quartararo e Di Giannantonio, entrambi sul podio. Continua la crisi profonda di Bagnaia. Domenica la gara lunga alle 14 su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito le pagelle a cura di Paolo Beltramo
Quello che devi sapere
10 E LODE A TUTTI: CHE SPRINT!
- Innanzitutto va premiata la gara, cioè i piloti tutti che hanno dato vita ad una lotta fantastica, unica, emozionante, senza risparmiarsi, dando tutto fino al limite e anche oltre in un paio di casi. Quando le condizioni consentono ai piloti di correre così lo spettacolo è impareggiabile, unico. Grandi tutti, 10 e lode ai 24 di oggi nel complesso per la determinazione che ha messo sull’asfalto un gioiello, la più bella sprint delle 54 corse fino ad oggi. Bene, bello.
'REGALO' IN FAMIGLIA
- Alex Marquez, dopo la pole conquistata, stava guidando benissimo, era primo fin dal via e stava dominando davanti a suo fratello Marc con un incredibile secondo e mezzo di vantaggio a 4 giri dalla fine quando è caduto in ingresso di curva ed ha gettato al vento quella che sarebbe stata una vittoria di forza e classe.
ALEX MARQUEZ: 4
- Peccato per lui (4), ma benissimo per il fratellone che vince la 14° sprint su 15, l’ottava consecutiva e allunga a ben 187 punti su Alex, il suo avversario più vicino, sentendo sempre più suo il titolo mondiale piloti 2025.
DUCATI MONDIALE: 10
- Nel frattempo il Campionato marche l’ha portato a casa la Ducati ed è il settimo. 10 a Ducati che anche se ultimamente meno dominante vince il titolo a 7 gare e mezzo dal termine, il sesto consecutivo.
MARC MARQUEZ: 9
- Stavolta non ha dominato, ma ha vinto, non ha commesso errori nonostante il fantastico, pazzesco, divino duello con Quartararo e poi pure Acosta. 9 a Marc, via, che per il duello lui e Fabio meriterebbero 11. Aveva lasciato perdere stavolta, vista la costante superiorità del fratello, poi il destino lo ha premiato come succede ai predestinati.
QUARTARARO: 10
- Dopo il bellissimo secondo in qualifica, dove comunque Yamaha aveva già dimostrato grandissima velocità sul giro secco con 4 pole, ma il secondo posto di oggi è la dimostrazione che il lavoro paga, che pure Yamaha, nonostante le recenti gare non bellissime, sta crescendo soprattutto nelle mani del suo grandissimo e fortissimo pilota francese che ha disputato una sprint magica: 10.
OLIVEIRA: 6; MILLER: 5; RINS: N.G.
- Non male anche Oliveira, anche se oramai è fuori dal progetto, 6 e meno bene Miller dodicesimo, 5. Rins non è in condizione fisica per correre ai suoi livelli: NG
DIGGIA: 9
- Bene anche Di Giannantonio e il team VR 46 che piazza il romano sul podio dopo una gara molto bella e combattuta contro il nugolo di KTM, 9, dopo aver messo anche Morbidelli in seconda file.
MORBIDELLI: 4
- Peccato per la partenza disastrosa del Morbido (4) e la conseguente caduta che ha coinvolto l’incolpevole Martin.
ALDEGUER: 4
- Male anche lo spagnolo (4) del team Gresini che invece stende l'Aprilia di Bezzecchi.
BAGNAIA: 4
- Il peggio però, è il 14° di Pecco, mai veloce, mai convincente che è arrivato davanti a piloti con problemi fisici come Rins e Viñales, o a un collaudatore come Aleix Espargaro e al mai veloce Chantra. Una crisi profonda quella di Bagnaia che proprio non riesce a guidare la Ducati 2025 nonostante l’impegno suo e del team. Che dire, 4.
ACOSTA, BASTIANINI E BINDER: 8
- KTM ha dimostrato il suo grande miglioramento mettendo un terzetto di lotta e spettacolo in fila dal quarto al sesto posto con Acosta, Bastianini e Binder nell’ordine. Bravi anche nella fantastica lotta tra di loro, 8. Viñales NG, ancora non è a posto fisicamente.
MARINI E ZARCO: 7; MIR: 5
- Settimo Zarco, ottavo Marini a dimostrazione del grande lavoro di sviluppo che il gigante mondiale della moto sta facendo portando novità di motore e anche di ciclistica. 7, anche se Mir, a volte veloce, altre meno, è finito dietro (5).
APRILIA: N.G.
- Oggi sembrava che gli dei della moto ce l’avessero con la squadra italiana visto che sia Martin, comunque non messo benissimo, sia Bezzecchi pure lui un po’ meno competitivo rispetto ai più recenti GP, sono stati stesi, quindi NG.
OGURA: 7; RAUL FERNANDEZ: 6
- Il migliore pilota Aprilia quindi è stato un Ogura nono, 7. Raul Fernandez undicesimo: 6.
