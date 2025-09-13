MotoGP a Misano: le pagelle della Sprint Race del GP di San Marinodi p. beltramo
Introduzione
Marco Bezzecchi vince la Sprint Race di Misano al termine di un sabato perfetto, da 10 e lode. Grande prova da parte di Di Giannantonio e Morbidelli. Deludono Marc Marquez e Bagnaia. Domenica gara lunga alle 14 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito le pagelle a cura di Paolo Beltramo
Quello che devi sapere
BEZZECCHI: 10 E LODE
- L'altro Marco, quello romagnolo e non quello catalano. Questa volta a vincere la Sprint non è stato né un Marquez, né Marc, ma Marco Bezzecchi "The Bez" riminese che si porta a casa l'anteprima del GP della Riviera di Rimini. Bello, bravo dalla pole al primo successo è stato un cammino fantastico, guidando benissimo, con testa e grinta, freddezza e istinto, 10 e lode anche perché costringere il pilota che aveva vinto 14 delle precedenti 15 sprint alla caduta per stargli davanti è qualcosa di clamoroso. Il Bez ha fatto una partenza fantastica, tenendo la testa all'aggressività dei fratelli Marquez. Bezzecchi ha vinto una sprint dopo oltre due anni e due mesi, l'Aprilia ha pure lei dimostrato di essere arrivata al punto di poter dare noia a Ducati che perde o, se preferite, non vince dopo 29 successi consecutivi. Bez un pilota in gamba. Di legno.
MARC MARQUEZ: 4
- Marc ha inventato un sorpasso dei suoi, ma era al limite e per tenere la testa si è steso. 4, una volta tanto lo stesso Marquez che a volte sbaglia e non si contiene. Era comunque primo, quindi ci sta, è un essere umano pure lui.
pubblicità
ALEX MARQUEZ: 9; ALDEGUER: 7
- Buona gara quella del fratello minore Alex che porta la sua Ducati 2024 del team Gresini a secondo posto. Per lui un classico (11 secondi e un primo) quest'anno. Dopo un periodo di difficoltà sembra essere ritornato il pilota veloce e costante che era stato spesso. 9, grintoso e veloce. Resta ancora teoricamente in corsa per il titolo e se farà un punto domani anche in caso di vittoria di Marc rimanderà la festa per il titolo all'Indonesia, gara dopo il prossimo GP in Giappone. Sesto il suo compagno Aldeguer, autore di una buona corsa al sesto osto. 7.
DI GIANNANTONIO: 8; MORBIDELLI: 8
- Terzo e quarto in ordine i due fluo davanti a Valentino Rossi che li guardava da bordo pista: sul podio Di Giannantonio, in scia Morbidelli. Gara positiva, costante, veloce, ma senza possibilità di impensierire i primi due. Per oggi, per stavolta, ma chissà nel GP. 8.
pubblicità
BAGNAIA: 4; DUCATI UFFICIALE: 4
- Ultimo pilota Ducati Pecco Bagnaia, partito ottavo finito tredicesimo a oltre 16" in 13 giri. Sembrava che avesse trovato la strada, ma evidentemente non è così. Disastro continuo, 4. E 4 pure al team ufficiale rosso che questa volta non ha messo nessuna delle sue 2 moto tra i primi 10. E gli avversari sono più vicini come dimostra Bezzecchi con Aprilia.
RAUL FERNANDEZ: 6; OGURA: 5
- Bezzecchi ha fatto benissimo, le altre Aprilia ancora non sono al suo livello, considerando che Jorge Martin ha chiuso ottavo a oltre 11" in 13 gri e Fernandez nella sua scia. Jorge ha tutte le scusanti perché deve fare strada sulla sua RSV per trovarsi a suo agio come il Bez, Fernandez ha comuque disputato una corsa dignitosa. 6. Ogura dodicesimo, 5.
pubblicità
ACOSTA: 7; BINDER: 4; BASTININI: 6; VINALES: NG
- Pedro Acosta è stato il miglior pilota KTM col suo quinto posto, 7, senza prendere troppi rischio per ottenere l'impossibile. Binder s’è steso come spesso gli accade, 4. Bastianini decimo 6, Viñales ha finito la gara ed è importante per uno coi suoi problemi fisici. NG.
MARINI: 7; ZARCO: 5
- Miglior pilota Honda Luca Marini, settimo, conferma i progressi della casa giapponese. 7. Mir non ha corso per una caduta di ieri, NG, Chantra come sempre ultimo, dietro anche al collaudatore Yamaha Fernandez con la nuova V4, bocciato da un pezzo. Zarco undicesimo, 5. Luca sta guidando per capire e migliorare, per sé e per la Honda. Un lavoro che sta facendo bene.
pubblicità
YAMAHA: 4
- Yamaha era messa bene con Quartararo che però a causa della sua solita generosità si è steso, 4. Il resto male se non malissimo: 14° Miller, poi da 16° a 18° Oliveira, Rins e Fernandez. Brutta giornata, 4.
pubblicità