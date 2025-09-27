Marc Marquez campione del mondo MotoGP se... Le combinazioni per il GP Giapponecombinazioni
Introduzione
Marc Marquez nella domenica di Motegi ha il primo match point per vincere il Mondiale 2025. Diverse le combinazioni per far arrivare l'aritmetica: la più "semplice" è arrivare 1° o 2°, o comunque davanti ad Alex. Marc potrebbe vincere il nono titolo anche qualora non dovesse conquistare punti, ma in quel caso suo fratello non dovrebbe fare meglio di 10°. Di seguito tutte le combinazioni
SPRINT GIAPPONE: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA
Quello che devi sapere
Come è andata la Sprint Race di Motegi
- Marc Marquez ha chiuso al 2° posto la Sprint Race di Motegi, mentre Alex è arrivato 10° e non ha guadagnato punti. Ora la distanza tra i due in classifica è di 191 lunghezze.
Marc Marquez, domenica il 1° match point mondiale
- Marc Marquez avrà domenica il primo match point per vincere il Mondiale.
Marc Marquez campione a Motegi se...
- Arriva 1° o 2°, a prescindere dal risultato di Alex;
- Finisce davanti ad Alex;
- Non conquista punti e Alex non fa meglio di 10°.
Le altre combinazioni
- Alex 9°, Marc 15°;
- Alex 8°, Marc 14°;
- Alex 7°, Marc 13°;
- Alex 6°, Marc 12°;
- Alex 5°, Marc 11°;
- Alex 4°, Marc 9°;
- Alex 3°, Marc 6°;
- Alex 2°, Marc 3°.
Cosa serve a Marc per vincere il titolo domenica?
- Per vincere aritmeticamente il titolo domenica dopo la gara lunga, Marc Marquez non dovrà perdere più di 6 punti da suo fratello Alex.
- I due piloti sono separati attualmente da 191 punti e al termine del GP Giappone ne resteranno in palio solamente 185 (37 punti per 5 weekend: Indonesia, Australia, Malesia, Portogallo, Valencia).
Perché può perdere un massimo di 6 punti?
- Se Marc dovesse perdere 6 punti da Alex al termine del GP Giappone, il distacco sarebbe esattamente di 185 punti. E anche qualora i due fratelli dovessero arrivare a pari punti al termine del campionato, sarebbe Marc a trionfare grazie al maggior numero di vittorie (11 a 2 dopo Misano).
La griglia: Marc scatta 3°, Alex 8°
- Marc potrà sfruttare anche il conquistato in qualifica: Marc scatterà in prima fila dalla 3^ casella, mentre Alex è più indietro e partirà 8°.
Già 3 Mondiali vinti a Motegi per Marc Marquez
- Marc Marquez, tra l'altro, ha già vinto 3 mondiali a Motegi, tutti in MotoGP: nel 2014 (12 ottobre), nel 2016 (16 ottobre) e nel 2018 (21 ottobre).
I precedenti di Marc Marquez in Giappone
- 2008 (Ktm, 125): RIT
- 2009 (Ktm, 125): 5°
- 2010 (Derbi, 125): 1°
- 2011 (Suter, Moto2): 2°
- 2012 (Suter, Moto2): 1°
- 2013 (Honda, MotoGP): 2°
- 2014 (Honda, MotoGP): 2°
- 2015 (Honda, MotoGP): 4°
- 2016 (Honda, MotoGP): 1°
- 2017 (Honda, MotoGP): 2°
- 2018 (Honda, MotoGP): 1°
- 2019 (Honda, MotoGP): 1°
- 2022 (Honda, MotoGP): 4°
- 2023 (Honda, MotoGP): 3° (7° nella Sprint)
- 2024 (Ducati, MotoGP): 3° (3° nella Sprint)
GP Giappone su Sky e NOW: il programma di domenica
Notte sabato 27 – mattina domenica 28 settembre
- Ore 2.35: MotoGP - warm up
- Ore 3: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 3.30: Paddock Live
- Ore 4: Moto3 - gara
- Ore 5: Paddock Live
- Ore 5.15: Moto2 - gara
- Ore 6.15 – Paddock Live Gara
- Ore 6.30: Grid
- Ore 7: MotoGP - gara
- Ore 8: Zona Rossa
- Ore 9: Race Anatomy MotoGP
