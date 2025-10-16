Esplora tutte le offerte Sky
il personaggio

L'elegante e sincera aggressività di Casey Stoner: celebriamo i suoi primi 40 anni

Paolo Beltramo

Il 16 ottobre 2025 l'australiano compie 40 anni: ha vinto meno di quello che doveva o poteva, ma ha fatto la storia della Moto GP grazie a quei duelli con Valentino Rossi che, da nemico, è diventato anche amico. Ha smesso giovane, per un motivo molto preciso. E ora è felice

