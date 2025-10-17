talent time
Marini: "Rifarei la scelta di Honda. Tornati a un ottimo livello, ora il difficile"
Nessun pentimento per aver lasciato la Ducati, perché i progressi fatti dalla scuderia giapponese, in grande crescita, fanno ben sperare per il futuro. Il segreto? Approcciarsi a ogni difficoltà con un grande sorriso. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi