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Come Alisson sta cambiando sé stesso e il Napoli

Valentino Della Casa
©Getty

È arrivato da poco più di un mese ma le statistiche sono già tra quelle migliori in Serie A. Conte e il Napoli scoprono Alisson Santos, tra punti di forza e (ampi) margini di miglioramento. Futuro azzurro, con una crescita tutta da analizzare

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