Introduzione

Massimo dei voti per Bagnaia, trionfatore nella Sprint e tornato grande a Sepang. Al top anche il team Gresini, che ha conquistato aritmeticamente il secondo posto nel Mondiale con Alex Marquez e il premio di 'Rookie of the year' con Aldeguer (3° al traguardo, ma penalizzato per pressione gomme e retrocesso in 7^ posizione). Bene anche Morbidelli, Acosta e Bezzecchi. Domenica la gara lunga alle 8 su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito le pagelle a cura di Paolo Beltramo

