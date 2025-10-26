Introduzione

Super domenica per Alex Marquez e il team Gresini che al termine del GP di Sepang portano a casa un gran 10 e lode. Sul podio anche Acosta e Mir: 9 al pilota Ktm, 8 al suo connazionale. Morbidelli è il migliore degli italiani: voto 8. Le pagelle di Paolo Beltramo.

