La classifica MotoGP oggi dopo la Sprint Race del GP Malesia a Sepang

Alex Marquez conquista il 2° posto nella Sprint di Sepang ed è aritmeticamente secondo nel mondiale alle spalle di suo fratello Marc. Serrata la lotta per la terza posizione: Bagnaia, vincitore nel sabato malese, si è ripreso la posizione su Bezzecchi: i due sono separati da un solo punto. Domenica la gara lunga alle 8 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

MotoGP, la classifica dopo la Sprint di Sepang

Bagnaia fa 27: tutte le pole di Pecco in top class

In Malesia Pecco Bagnaia conquista la 27^ pole della sua carriera in MotoGP e la terza di questa...

La griglia di Sepang: Sprint Race alle 9 su Sky

Pecco Bagnaia ha firmato la pole position a Sepang: il torinese aprirà la prima fila davanti ad...

GP Malesia, i dieci piloti qualificati al Q2

Pedro Acosta è stato il migliore nelle Pre-qualifiche di Sepang. Bagnaia e Bezzecchi sono tra gli...

Bagnaia e Bezzecchi omaggiano Simoncelli a Sepang

Non c'è il rombo dei motori dei turni di prove o della gara, ma nel consueto giro di pista del...

