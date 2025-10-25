Alex Marquez conquista il 2° posto nella Sprint di Sepang ed è aritmeticamente secondo nel mondiale alle spalle di suo fratello Marc. Serrata la lotta per la terza posizione: Bagnaia, vincitore nel sabato malese, si è ripreso la posizione su Bezzecchi: i due sono separati da un solo punto. Domenica la gara lunga alle 8 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS SPRINT RACE